Популярная украинская актриса Наталья Васько объяснила, в чем самая большая проблема украинцев. Своим мнением Васько поделилась в интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала.

В частности, она не понимает, почему после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе многие ее соотечественники закрывали глаза на агрессию россии и мирились с весьма лояльным отношением ко всему российскому.

Наталья Васько считает, что одна из самых главных проблем украинцев – это необъяснимое желание "надевать на себя одежду жертвы". Именно такое снисходительное отношение к россии со стороны украинцев стало одной из причин начала полномасштабной войны.

"Это какое-то садо-мазо. Мы все время надеваем на себя одежду жертвы. Такое ощущение, что нам нравится быть жертвами. Цитируя Франка: "Вот бы украинцы были более характерными, а не такими, которые подстраиваются", – высказалась знаменитость.

Васько считает, что определенная "толерантность" к россии очень мешает украинцам.

"Не страшен тот враг, что снаружи. Самый страшный, который говорил, что 23 февраля "праздновать обязательно", когда был Евромайдан, когда российских актеров приглашали и было все равно, что они говорили "Крым наш". Там электрику мы потребляем от россии, там бизнесы открываем, там еще что-то", – прокомментировала Наталья Васько.

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