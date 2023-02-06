Известная певица и активистка Даша Астафьева похвалилась, как ее успехи в последнее время на работе с коллегами.

Популярная украинская певица Даша Астафьева занимается волонтерством с первых дней полномасштабного вторжения оккупантов, рассказывает о себе и делится яркими кадрами из новых проектов.Решила певица также вспомнить о двух новых проектах: личном проекте с приготовлением вкусностей, а также о шоу, которое будет вести Леся Никитюк.

«С вами пообедать можно?» - спрашивают в сети. На что Даша отвечает: «Скоро уже будем!».

Поинтересовались у нее, как ее впечатления от участия в новом проекте с коллегой Лесей Никитюк:

«Очень классное и интересное шоу и забавное. Я радуюсь, что цветочек мой на своем месте, прям всей душой, и тематика по времени как раз и не вызывает сомнений в актуальности контента!» - пишет Даша.

Ранее артистка заговорила о том, какой посыл несет ее новый опубликованный кадр.

«Эти дни я запомню навсегда. Как и заметки, сделанные после того, как появились портреты. Я просто подходила и спрашивала людей, которых знаю месяц, кем они были в прошлом» - поделилась Даша.

Так оказалось, что по специальности работали только шеф-повара. Все остальные - это м

Напомним, "Мы с вами стали родными": звезда "1+1" Витвицкая растрогала кадрами из детской больницы.

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