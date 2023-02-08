Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы" на протяжении 15 лет. После этого группа распалась, а в конечном итоге Слава с коллегой Викторией Смеюхой публично разругались. А после начала полномасштабного вторжения Каминская уехала вместе с детьми в Нидерланды, спасаясь от войны.

А сейчас Слава отправилась на Канарские острова, откуда поделилась новой фотографией. На снимке звезда позировала в блузе и очках, хвастаясь роскошными видами на фоне.

"Я любить обещаю", - написала Каминская под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Тараса Цымбалюка и Лесю Никитюк, а также написали комментарии:

"Классный образ";

"Очень красивая";

"Очень мелодичная";

"И о тебе я напишу красивый роман";

"Слава, это пожар";

"Любите несмотря не на что. Жить нужно";

"Слушаю вашу песню и думаю где-то я уже слышала , послушайте у них тоже похожие аккорды :Возьми меня, люби меня, укрой - Rauf & Faik";

"Понятно, когда война надо улыбаться, а люди убитых смотрят на вас, побойтесь бога";

"Или север Тенерифе или Пуэрто Сантьяго) Я здесь живу, велком к нам в гости) А будет какой-нибудь концерт?".

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" взбудоражила новой фотосессий с неприличными жестами

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