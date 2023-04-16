Дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл показала, как проводит время под Лос-Анджелесом, поделившись кадрами в своем блоге.

Ольга Фреймут - известная украинская телеведущая, которая запомнилась благодаря своим ревизиям по отелям и ресторанам. У звезды есть трое детей - старшая дочь Злата Митчелл от британца Нила, а также дочь Евдокия и сын Валерий от текущего мужа Владимира Локотко. Старшая дочь Злата уже выросла настоящей красоткой и несколько лет назад уехала на учебу в Лос-Анджелес, где находится и сейчас. Там дочь Фреймут нашла уже себя парня по имени Оскар.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами личными кадрами. А в этот раз Митчелл опубликовала фото с прогулки под Лос-Анджелесом. Звезда похвасталась роскошной фигурой, поделившись парой снимков.

"Зелень долины. #35 мм пленка", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты так прекрасна, что это безумие";

"Королева!!!";

"Выходи за меня замуж!!!!";

"Твой образ бомба".

А до этого звезда вышла на связь после паузы в несколько месяцев. Стоит отметить, что Митчелл не так уж часто обновляет свой блог в Инстаграм.

"Я знаю, что сейчас апрель, но обычно я публикую посты через два месяца. вот отчет по фотографиям за неделю до февраля", - написала звезда.

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