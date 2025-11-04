Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что ВСУ начали активно бить по энергетике рф, но не нужно питать иллюзии по поводу тотального блекаута, ведь объектов там много, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«С середины октября по 1 ноября совершено по меньшей мере 15 ударов по энергетическим объектам рф. Основными целями стали высоковольтные подстанции и теплоэлектроцентрали. По оценкам OSINT-ресурса DroneBomber, выведено из строя или повреждено от 1,5 до 2 ГВт генерирующих мощностей. Это около 3-4% от общего объема производства электроэнергии в россии. Возможно, кому-то эти цифры покажутся незначительными, но это результаты буквально за две недели», – отмечает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, минувшей ночью были удары по Курской области, в нескольких районах нет электроснабжения. До этого были удары по подстанциям «Владимирская», «Арзамасская», «Вейшкама», «Балашовская», «Новобрянская», по Клинцовской ТЭЦ, по ТЭЦ в Орле, и все с последствиями – отключение электроэнергии, теплоснабжения и мобильной связи, падение напряжения, сокращение производства, падение экспорта, закрытие аэропортов, остановка НПЗ и других заводов, дефицит поставок для армии и т.д.

«Но я понимаю, что не так-то просто. россия большая, там значительное количество объектов. Не стоит рассчитывать и ставить завышенные ожидания, что мы сейчас сразу положим всю нефте- и газопереработку, по всей россии будет тотальный блекаут. Нет. Но в то же время мы видим, что удары усиливаются, что, в отличие от ситуации 2023-24 годов, когда только враг бил по нашим объектам, война все больше распространяется на территорию врага», – объясняет Александр Мусиенко.

Также он отмечает, что дальнейшие удары по территории россии могут быть более сложными, поскольку враг перенимает опыт Украины относительно прикрытия объектов средствами ПВО и использования мобильных огневых групп. С другой стороны, добавляет эксперт, Украина ведет системную работу, анализирует предварительные удары, изучает, как враг противодействует, выясняет расположение систем ПВО, соответственно, вносятся коррективы, чтобы атаки на россию были более эффективными.

