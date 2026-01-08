Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що США можуть підтримати протести в Ірані і провести операцію, там зміниться влада і відбудеться прозахідний розворот, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як пише Daily Mail, розповідає експерт, американські військові нарощують кількість літаків на базі Ферфорд у Великій Британії, звідки їх традиційно перекидали на Близький Схід. Крім того, додає він, за повідомленням близькосхідних медіа, 101 повітряно-десантна бригада США перекинута в Ербіль, це Іракський Курдистан, а на ірако-іранському кордоні передислоковано спецпризначенців «Дельта».

«В Ірані три гілки влади. Рада аятол – духовна рада на чолі з аятолою Хаменеї. Світська влада – президент, уряд. Влада військових – Корпус Вартових Ісламської Революції. Найслабша ланка з них – світська. Тому, щоби дати можливість протестувальникам досягти змін, можливо, США розглядають варіант вивезти Хаменеї. А звинувачення по ньому, я думаю, будуть: за удари по Ізраїлю, за розправу над мітингувальниками тощо. І другий варіант – не дати можливість Корпусу Вартових Ісламської Революції захопити владу в Ірані. Відповідно, ось таким чином до двох можливих операцій готуються США», – пояснює Олександр Мусієнко.

Принагідно він нагадує, що нещодавно The Times писало про те, що Хаменеї досягнув попередніх домовленостей із росією про втечу у разі погіршення ситуації із безпекою в Ірані, очевидно, поближче до Януковича.

«Ймовірно, США можуть готуватися саме до обмежених операцій, щоби на фінальному етапі підтримати мітингувальників і не дати Корпусу Вартових Ісламської Революції взяти владу. Можливі різні сценарії, але ситуація довкола Ірану стає все більш напруженою. У разі змін в Ірані, спрямованих на зближення з Заходом, ця країна може потужніше вийти на ринок нафти і газу, що призведе до здешевлення цих енергоносіїв на світовому ринку. Це послабить стратегічні позиції росії», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв пояснив, чому Трамп пропонує не мир, а заморозку війни.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив призначення нового голови СБУ та його заступників.