Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, какая ситуация в Покровске, как украинские войска сдерживают врага, и предупредил о рисках на этом направлении, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Действительно на сегодня Добропольское направление играет роль содержания российских сил, которые не могут быть оперативно присоеденены непосредственно у той российской группировке, которая ведет наступательные действия на Покровско-Мирноградской агломерации. Это важно, потому что Покровск для врага является приоритетным. Там сконцентрированы силы, враг пытается продвинуться, вытеснить нашу группировку и выровнять участок фронта здесь. Наши силы сконцентрированы на сдерживающих действиях, на уничтожении как можно большего количества врага и его потенциала. Это уже дает результаты», – объясняет Александр Мусиенко.

В частности, отмечает он, 155-я бригада морской пехоты рф, которая уже неоднократно несла потери в боях на разных направлениях, которую сняли с Курщины и перебросили на Донетчину с целью активизации наступательных действий на Покровском направлении, потеряла боеспособность.

«Принимаются все меры для того, чтобы снизить темп наступательных действий врага, чтобы, даже если российские войска будут иметь успех в этом районе, не дать в дальнейшем развить им темп наступательной операции. Очень важно блокировать их, потому что, если бы враг очень стремительно прошел этот рубеж обороны без больших потерь, российские войска точно сохранили бы потенциал наступать», – подчеркивает Александр Мусиенко.

Во-первых, предупреждает эксперт, в случае успеха российские войска будут двигаться в сторону Павлограда, то есть будут расширять плацдарм на Днепропетровщине и стремиться соединиться с действующей на Новопавловском направлении группировкой, поэтому это продвижение нужно блокировать. И, разумеется, добавляет он, что при таком сценарии противник будет действовать в направлении Славянско-Краматорской агломерации, но по меньшей мере от еще одного направления нужно врага отрезать, на этом тоже сейчас концентрируются наши подразделения.

