Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

«Давайте констатуємо той факт, що глобальне потепління однозначно присутнє, що б там кліматичні дисиденти не говорили, факт залишається фактом. Те, що було в моєму дитинстві, і те, що є зараз, – це трошки різна Україна з кліматичного погляду. У величезної кількості людей просто атрофувалися навички життя за умов снігу, льоду тощо. Це цілком очевидні факти. Я у своєму дитинстві дивився на дорослих, як вони одягаються, яким має бути взуття… Мене 150 разів попереджали про те, що не повинно бути слизько. Словом, із цими навичками ми зростали, проте зараз це дійсно з'ясовується. Дуже слизько реально», – пояснює Євген Комаровський.

За словами лікаря, крім того, що немає навичок, є ще й проблеми зі здоров'ям. Зокрема, розповідає він, є глобальні проблеми у величезної кількості людей похилого віку – дефіцит кальцію, дефіцит вітаміну D, профілактика остеопорозу. До того ж, додає він, люди не розуміють, що людина похилого віку з переломом шийки стегна в Україні виявляється прикутою до ліжка місяцями, і в результаті має запалення легень, тому не варто лізти на ожеледицю.

За словами гостя програми, люди похилого віку цієї зими – це якраз та історія, коли волонтери потрібні не лише на фронті. Звичайно, констатує він, є відповідні організації і в Києві, які допомагають людям похилого віку, але це не масове явище, тим паче, якщо говорити про середньостатистичне село.

«Це ж базові речі. Тобто це не медицина. Медицина підключається тоді, коли ми соціально не впораємося. І тому, поза всяким сумнівом, які можуть бути рекомендації щодо того, щоб люди похилого віку не вилазили на вулицю? Тут є або здоровий глузд, або життєва необхідність, розумієте?», – підсумовує Євген Комаровський.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман заявив, що, якщо США підуть на Гренландію, це буде найганебніша війна.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи втрутяться США у протести в Ірані: «Червоний знак попередження».