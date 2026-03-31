Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що Трамп хаотично то погрожує Ірану, то говорить про успіх на переговорах, а затяжна війна більше нашкодить йому, ніж режиму аятол, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Трамп зіштовхнувся з величезними і зовсім несподіваними проблемами. Світовий ринок нафти вже 115 доларів за барель. Мене сьогодні запитали, що, якщо повністю заборонити експорт нафти Ірану, то скільки часу протримаються аятоли? Будь-що довше, ніж Трамп. Бессент сказав, що вони, навпаки, дозволили Ірану експортувати нафту, і все буде в шоколаді. А якщо їм заборонити, то нафти у світі буде замало, а ціна буде завеликою. І хто не протримається? Аятоли не протримаються чи Трамп за такої ціни на нафту? У аятол принаймні буде нафта, а у Трампа незрозуміло, що буде з рейтингом», – розмірковує Михайло Шейтельман.

Останнім часом, зазначає він, Трамп зробив багато різних заяв, але загалом ситуація абсурдна. Спочатку, розповідає експерт, Трамп заявив, що хоче захопити іранську нафту, взяти під контроль експортний центр острова Харк, мовляв, в Ірані немає оборони, Пентагон уже наказав розгортати 10 тисяч військовослужбовців. А далі, продовжує він, той самий Трамп заявив, що США ведуть з Іраном серйозні переговори, щоб припинити військову операцію, є значний прогрес, угода буде досягнута.

А після цього, додає експерт, Трамп пригрозив Ірану знищити всі його електростанції, нафтові свердловини, острів Харк та опріснювальні споруди на помсту за численних убитих американських солдатів за 47 років. І це при тому, наголошує він, що Іран не воював із США і не вбивав американських солдатів.

«Зверніть увагу, чим він погрожує. Опріснювальні споруди. Якщо позбавити мешканців Ірану питної води, то, по-перше, вони помиратимуть від спраги, по-друге, будуть хвороби: дифтерія, дизентерія. Буде брудна вода, люди почнуть гинути. Там величезні пустельні території. І Трамп хоче знищити всі електростанції, тобто прямо каже: «Я вчиню безліч воєнних злочинів. Знищу опріснювальні споруди, всі електростанції». В Ірані, до речі, і так зараз немає електрики. Дивна історія, правда? Це схоже на істерику», – підсумовує Михайло Шейтельман.

