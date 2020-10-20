Справжнє самоврядування Києва юридично можна швидко повернути, скасувавши правки Януковича, - заявив Сергій Гусовський, кандидат у мери Києва від партії «За Майбутнє» в ефірі ток-шоу «Зворотній відлік. Місцеві».
«Треба розділити виконавчий орган Київської міської ради і державну адміністрацію – крапка! Це забирає всі питання. Має бути виконавчий орган Київради і його має очолювати міський голова. Державна адміністрація – називайте його префект чи просто юридичний офіс, який спостерігає за тим, які рішення приймає Київ, бо це столиця, і чи не становлять ці рішення небезпеку».
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Йдеться про розмежування посад Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації. Адже зараз столиця – єдине місто в Україні, де виборний представницький орган фактично не має власного виконавчого органу, а міський голова повністю безправний. Ця правова колізія тягнеться з 2010 року, коли президент Янукович своїм Указом від 16 листопада 2010 року N 1038/2010 одноособово, без будь-яких консультацій з киянами, призначив О. Попова головою КМДА, хоча обраним киянами мером була інша людина.
Також ці правки Януковича скасували районні ради у місті. Гусовський наголошує на їх відновленні, як одного з ключових елементів самоврядування:
«Переконаний, що районні ради мають бути повернені Києву, і в Києві чимало людей, які готові брати на себе відповідальність і йти в районні ради. Це однозначно треба зробити».
Районні ради мають вирішувати локальні питання там, де вони виникають. Депутат райради має відповідати за прорвані труби у дворі, а депутат міської ради – за стратегію розвитку, інвестиції тощо.