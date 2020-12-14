Именно на главе областного совета Святославе Олейнике лежит основная вина за провал реализации президентской программы «Большое строительство» в Днепропетровской области

Об этом говорится в материале издания «Апостроф».

По информации СМИ, Олейник последние полтора года фактически руководил областью благодаря полному контролю над недавно уволенным главой ОГА Александром Бондаренко.

«Все заместители губернатора, которые были назначены за прошедшее время с момента назначения в сентябре 2019 года – люди Олейника», - рассказывает СМИ.

Благодаря контролю над властной вертикалью в области, Олейник смог создать масштабную коррупционную схему, направленную на получение прибыли с инфраструктурных работ.

Как замечает издание, Олейник давит на подрядчиков – сообщается о том, что он получает откаты в размере 20-25% от исполнителей работ. Некоторым подрядчикам предлагалось переписать на людей Олейника 50% компаний, при этом против них угрожали завести уголовные дела в случае отказа.

Как итог такого подхода – реализация программы «Большое строительство» находится на крайне низком уровне. Работы, начатые предыдущей администрацией, за полтора года продвинулись на 5-10%. В тех же проектах, на которых работы ведутся, произошло существенное урезание смет.

Ярко иллюстрирует глубину провала судьба стадиона ДЮСШ № 3 в Кривом Роге, который лишился нового поля, трибун и площадок.



«После корректировки сметная стоимость стадиона была уменьшена более чем на 60%. Причем урезание происходило за счет исключения целого комплекса ремонтных и отделочных работ», - пишет СМИ.

Школы и детские сады также пострадали из-за урезания смет. Издание приводит пример школы в Илларионово, где нет пищеблока и спортзала.

«В конце апреля школу торжественно открыли, да еще и отчитались о феноменальной экономии. Хотя вся экономия заключалась в том, что три четверти необходимых реноваций были попросту вычеркнуты из проекта», - пишет СМИ.

В городе и области также простаивают больницы и амбулатории, начатые предыдущим руководством. Их строительство и реконструкция также были заморожены.



«Суммируя все вышеописанное, в Днепропетровской области объёмы строительных работ сократились с 310 до 30-ти объектов. То есть в десять раз. Остальные заморожены. Новых объектов также нет, и не планируется», - заключает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ и ГФС начали расследование против Олейника по факту декларирования недостоверной информации.