Слухи о создании телеканала для президента Зеленского – это только слухи, или они имеют под собой основания? Будет ли такой телеканал?

Об этом в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай 24» высказывает своё мнение эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Кто же мешает им создать свой телеканал? Ведь есть масса частных каналов. Кто мешает группе влияния, которая сформировалась вокруг Зеленского, сделать ещё один? Для этого нужны не такие уж большие деньги. Телеканал наподобие «112 Украина» - это десять-двенадцать миллионов долларов в год», - говорит гость программы.

По его словам, влиятельные люди вполне могут скинуться – есть бизнес-структуры, которые выигрывают от того, что партия власти занимает своё нынешнее место. Так было всегда, так есть и так будет. Тем более что они долгие годы работали в медийном поле – и успешно работали.

«Странно, что у этих людей огромные провалы в коммуникациях. Они не умеют организовать двустороннюю связь. Они привыкли на своих концертах слать в зал какие-то посылы, но из зала не ждут ничего, кроме аплодисментов. Но политика – это не столько аплодисменты, сколько провалы, которые требуют быстрой реакции. Кто-то, например, проворовался – нужно немедленно реагировать, показывать, что власть способна решить проблему справедливости», - подчёркивает Юрий Романенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он отмечал необходимость нового лидера, который создаст альтернативу парламентской тусовке.

Также Романенко прокомментировал самостоятельную политическую игру Разумкова.