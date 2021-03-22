Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) собственноручно создала все условия для разграбления государственной компании «Энергоатом» узким кругом приближенных к руководству комиссии трейдеров.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Обозреватель».

"У нас сложилась такая странная ситуация, когда у нас есть гениальный орган под названием НКРЭКУ. Такой "гипер-" и "супернезависимый" орган. И он не перед кем не отчитывается и сам себя контролирует по соблюдению этих правил. И как – то так случилось, странное дело, что за последние полтора года огромные манипуляции - манипуляции внутренние, связанные со спекуляциями на внутреннем рынке», - заявил Кучеренко.

Нардеп добавил, что схемы НКРЭКУ привели колоссальных убытков государственных «Центрэнерго» и «Энергоатома». В частности НАЭК закончил 2020 год с рекордным убытком 5 млрд грн.

"Какие-то посредники покупают их электроэнергию по дешевке, а перепродают с очень большой маржей. Маржа есть во всем мире, но если она есть 2-3%, то это понятно, но она же не может быть 30-40-50%», - добавил нардеп.

Напомним, с 2020 года на рынке активизировались так называемые схемы «торговли воздухом», убытки от которых ежемесячно достигали 1 млрд грн. По данным временной следственной комиссии, автором схем выступила НКРЕКП, которая сознательно переписала правила работы рынка в соглашение трейдерам-спекулянтам.