Темы наблюдательных советов Укрзализныци коснулись в своем разговоре политолог Михаил Чаплыга и Александр Скиба, председатель Свободного профсоюза железнодорожников Украины Дарницкого локомотивного депо, в программе «Чаплыга. Без вопросов».

«Новое руководство Укрзализныци попыталось "обрубить дармовую лавочку" для чиновников из наблюдательных советов».

Состояние, в котором сейчас находится Укрзализныця, Скиба описывает как разрушение: зарплаты слишком низкие для нормальной жизни, а потому работники постоянно увольняются.

Напоминаем, Скиба рассказал об актуальном состоянии УЖД.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга сравнил ситуацию с рынком земли в Украине с Древним Римом.

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