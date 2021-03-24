Темы наблюдательных советов Укрзализныци коснулись в своем разговоре политолог Михаил Чаплыга и Александр Скиба, председатель Свободного профсоюза железнодорожников Украины Дарницкого локомотивного депо, в программе «Чаплыга. Без вопросов».
«Новое руководство Укрзализныци попыталось "обрубить дармовую лавочку" для чиновников из наблюдательных советов».
Состояние, в котором сейчас находится Укрзализныця, Скиба описывает как разрушение: зарплаты слишком низкие для нормальной жизни, а потому работники постоянно увольняются.