В эфире программы «Политика наизнанку» Дмитрия Снегирева политический эксперт Александр Мусиенко заявил о рисках приближения российских кораблей в фарватерной линии, а также рассказал, как на это реагируют страны-члены НАТО.

Он рассказал, что два-три года назад в Румынии проходил форум с участием стран-членов НАТО о безопасности Черноморского региона, на котором обсуждался вопрос безопасности акватории на подходе к украинским портам: Одессы, Черноморска и других.

«Как анализировали эксперты НАТО, как анализировали специалисты различных экспертных кругов, если посмотреть движение российских кораблей, они все ближе и ближе идут в фактически акваторию, в воды, которые являются фарватерной линией для торгового мореплавания. Соответственно, можно себе представить, какие это риски», - говорит Мусиенко.

По его словам, Россия для этого придумала своеобразное обоснование, что, поскольку строится Турецкий поток-2 по дну Черного моря, то его надо охранять от, например, террористов. Поэтому Россия утверждает, что необходимо увеличить количество военных судов. Мусиенко рассказал, что это проявилось и на Си-Бриз-2019 (речь идет о международных военных учениях Sea Breeze, - ред.).

«Наглость российского флота хватило до того, что один корабль зашел прямо в квадрат, который патрулировался украинским кораблем. Там был еще американский, если я не ошибаюсь, румынский корабль, три корабля, и представьте себе зашел туда российский. Фактически это такой акт минидиверсии был, потому что идут учения, замысел и фактически в это время без предупреждения туда входит российский военный корабль», - говорит эксперт.

Он отмечает, что понятно, почему это вызвало беспокойство, и все эти действия России привели к тому, что в Румынии посоветовались представители стран-членов альянса и решили, что надо принять решение о том, что патрулирование акватории Черного моря должно увеличиться, что мы сейчас и видим.

«Например, сейчас в эти дни фактически 4 корабля НАТО присутствуют в акватории Черного моря. Они проводят совместные учения. У нас опять на этот год планируется большой Си-Бриз нынешний, так как в прошлом году он был меньше из-за пандемии, в этом году, говорят, будет больше. И сухопутная составляющая, и надводная, и воздушная - все будет. Это как раз для того, чтобы сдерживать фактически Россию от того, чтобы она не устанавливала полноценный контроль», - заявил Мусиенко.

Напомним, Мусиенко также заявил, что Россия может ограничить проход торговых судов в Черном море.