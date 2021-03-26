Назначение Ивана Юрика и. о. руководителя "Укрзализныци" является непонятным, ведь под его руководством компания получила десятки миллиардов убытков. Об этом заявил экс-начальник департамента электроснабжения «Укрзализныци» Валерий Людмирский в эфире телеканала «Первый Деловой», комментируя увольнение Владимира Жмака с должности руководителя УЗ и назначение на его место Юрика.

«Иван Юрик, который три года занимается финансовыми вопросами «Укрзализныци», - это человек, который работал в наблюдательном совете, затем членом правления, исполняющим обязанности председателя правления. И все время отвечал за вертикаль финансовую. То есть, 12 млрд убытка за 2020-й год по сравнению с 200 млн прибыли за 2017 - й год до его прихода - я думаю, что это «высокая» оценка его работы», - сказал Людмирский.

Эксперт отметил, что удивлен таким решением правительства, ведь «Укрзализныця» сейчас находится в критическом состоянии и требует проведения системной реформы, которую «старый» кадр не сможет обеспечить.

"По информации, которую озвучил экс – руководитель «Укрзализныци», 37% пути-с просроченными сроками ремонта. Это даже не критично, это-беда. То есть – ездить нельзя», - добавил Людмирский.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовал наблюдательный совет "Укрзализныци". И. о. руководителя назначили Ивана Юрика.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что увольнение Владимира Жмака с должности руководителя «Укрзализныци» связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук также выразил убеждение, что решение уволить Жмака свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и наблюдательный совет компании, не хотят реформ. Они хотят сохранить "Укрзализныцю" в том виде, который позволит ее дальнейшее разграбление.