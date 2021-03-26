Кабинет министров должен предоставить ЕС объяснения о невозможности реализации Нацплана по сокращению выбросов (НПСВ) на ТЭС и ТЭЦ Украины и необходимости его отсрочить, потому что в текущей редакции и без имеющихся источников финансирования Нацплан может стать причиной дефицита мощности в энергосистеме в 2023 году.

Об этом в колонке на Экономической правде написал Иван Плачков, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, отметив, что нужно признать, что страна не может вовремя выполнить НПСВ и о следует официально сообщить европейских партнеров.

«Необходимо срочно обратиться к Европейскому сообществу с официальным обоснованным ходатайством о пересмотре НПСВ и отсрочка начала реализации на 2025 год с окончанием в 2038 году (текущая редакция – 2021-2033 года) и сопроводить этот процесс мощной энергетической дипломатией», - заявил Плачков.

Он пояснил, что Украина выполнила часть мер по сокращению выбросов на угольных энергетических мощностей, в частности, переоборудовала энергоблоки с антрацита на газовый уголь, реконструировала газоочистное оборудование на Приднепровской ТЭС, а также строит сіркоочистку на Трипольской ТЭС.

Однако, по мнению эксперта, Украина не имеет малейшего шанса выполнить НПСВ в установленные сроки. До 2025 года невозможно в соответствии с технологическим процессом выполнить на 90 энергоблоках экологическую модернизацию, даже при полном финансировании.

"Согласованный с Европейским сообществом и одобренный правительством НПСВ в 2017 году приобрел признаки закона, а его невыполнение приведет к негативным последствиям. Украина через три-четыре года будет вынуждена остановить всю тепловую генерацию и перейти на дрова и импорт электричества из РФ и Беларуси. Импорт из ЕС не поможет», - добавил Плачков.

Ранее в госкомпании "Центрэнерго" заявили, что Украина потеряет возможность эксплуатировать 11 угольных энергоблоков теплоэлектростанций с 1 января 2023 года за невыполнение НПСВ, поскольку для экологической модернизации этих мощностей нет источника финансирования.

Как указывал премьер-министр Денис Шмигаль, Нацплан по сокращению выбросов был утвержден предыдущими правительствами без экономического обоснования и расчетов, поэтому экомодернизация энергопредприятий должна начаться с 2023 года.

Со своей стороны заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил о необходимости как можно быстрее определиться с источниками финансирования мероприятий Нацплана по сокращению выбросов. В противном случае Украина будет иметь еще больший дефицит электроэнергии в системе уже в следующем году, ведь придется выключать энергоблоки, если на них не будет установлено дорогостоящее очистное оборудование. А потеря такого объема тепловой генераций-это прямая угроза энергетической безопасности страны.

По подсчетам Министерства энергетики на экологизацию энергетической сферы необходимо более 4,1 млрд евро.

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко отметила, что исполнение Нацплана по сокращению выбросов необходимо начинать с наиболее реалистичных мер по екомодернізацій. Депутат зарегистрировала постановление, где призывает правительство как можно скорее разработать механизмы финансирования мероприятий Национального плана по сокращению выбросов.