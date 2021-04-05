Укрзализныця находится в катастрофическом состоянии, ей срочно нужно вкладываться в инфраструктуру и получить эффективный менеджмент. Об этом заявил эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24».



"Ситуация с Укрзализныцей у нас очень серьезная. Мы помним недавнее восхождение поезда Хюндай, которое состоялось в Днепропетровской области. Мы понимаем четко, что более 90% подвижного состава, - а это и вагоны, и локомотивы, фактически более 60% инфраструктуры, в первую очередь колея и контактные сети, - они все изношены. В это необходимы инвестиции", - рассказал Омелян.



Ключевое для УЗ - инвестиции в существующую железную дорогу, чтобы снизить аварийность и улучшить ее работу, потому что убытки для бизнеса огромные, подчеркнул Омелян.



» Фактически мы имеем из - за срыва графиков и плохого состояния подвижного состава Укрзализныци постоянные срывы внешних контрактов... Плюс мы имеем вечно недовольных пассажиров, которые справедливо жалуются на очень низкую скорость", - пояснил эксминистр.



Он также обратил внимание на необходимость назначить эффективный менеджмент УЗ, подчеркнув: постоянная смена руководителей, которые успевают проработать лишь по пол года, негативно сказывается на работе компании и делает невозможным проведение реформы.



"Недавно произошло очень громкое снятие очередного нового руководителя компании Владимира Жмака. Оно произошло уже более 3 недель назад без объяснений причин этого увольнения. Просто за последний год, если не ошибаюсь, это уже пятый руководитель, которого меняют», - отметил Омелян.



Ранее депутат Алексей Устенко заявил, что проблемы «Укрзализныци» можно решить только путем реформирования компании и внедрение понятной кадровой политики. А народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко отметила, что ситуация, когда на «Укрзализныце» каждые пол года меняется руководитель, является абсолютно неприемлемой.



В свою очередь экспремьер Владимир Гройсман заявил, что «Укрзализныця» нуждается в масштабном реформировании и поддержке от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.