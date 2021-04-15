Спикер ТКГ, советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе Алексей Арестович на просьбу писать на украинском в Фейсбук ответил бранью. Комментируя скандал в программе «БДСМ» Алексея Толкачева, он заявил, что ответил человеку на том языке, который он понимает

Арестович отмечает, что послал человека в комментариях не из-за требования писать на украинском языке.

«Человек месяц появлялся на моих страницах, рассказывал, какой я плохой, какие пытки меня ждут и муки ада в будущем, и какая плохая у меня семья, родственники... А потом пришел и сказал: «Слушай, а сделай мне красиво». Он немного попутал. Личная страница не является кофейней, которая должна предоставить, согласно новому закону о языке, услуги на украинском языке. И не является официальной деятельностью ТКГ. А он потребовал, чтобы я здесь ему отчитался о деятельности в ТКГ на украинском языке. Ну, я ему сказал, куда ему идти, на понятном ему языке», - говорит он.

Спикер ТКГ объяснил, почему послал его именно на русском языке.

«Потому что он подписан в Фейсбуке Василий Иванов. То есть, я подписан Олексій Арестович, Василий Иванов приходит ко мне и говорит: «Родной, а ну-ка давай на русском». Я послал его на языке, который он поймет, согласно статусу, который у него прописан. Он же иначе не понял бы, я так считаю. С людьми надо разговаривать на языке, который они понимают. На каком языке разговаривает Василий Иванов?», - сказал Арестович.

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