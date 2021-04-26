Политтехнолог Александр Кочетков в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о руководителях и царях во власти.

По его словам, примерно через полгода перед каждым президентом становится выбор – оставаться руководителем или стать царем.

«Руководитель несет ответственность за то, что он делает. Он не самый умный, у него есть умные советники, которых он вынужден выслушивать и ориентироваться на их мнение. Руководитель не всегда во всем прав. Власть руководителя не от Бога, не передается по наследству. Есть царь, который всегда прав. Все на него смотрят – неважно, какого он роста – снизу вверх», - говорит эксперт.

Кочетков утверждает, что все президенты Украины делали поворот в сторону царя благодаря своему окружению.

«Царь окружению более выгоден. Руководитель же разбирается, у руководителя же разные источники информации… А царь – нет. Доброе слово ему занесли и отлично. Царя можно разводить», - подчеркивает политтехнолог.

Также он отметил, что выделяет два типа руководителей высокого государственного уровня.

«Одних я называю нападающими. Он пытается что-то сделать в надежде, что ситуация улучшится. Второй вариант – защитники. Они начинают активно дергаться, когда боятся, что станет хуже. Они начинают дергаться, когда падает рейтинг, когда какие-то внешние серьезные угрозы возникают», - резюмировал Кочетков.

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