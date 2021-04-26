Политтехнолог Александр Кочетков в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о руководителях и царях во власти.
По его словам, примерно через полгода перед каждым президентом становится выбор – оставаться руководителем или стать царем.
«Руководитель несет ответственность за то, что он делает. Он не самый умный, у него есть умные советники, которых он вынужден выслушивать и ориентироваться на их мнение. Руководитель не всегда во всем прав. Власть руководителя не от Бога, не передается по наследству. Есть царь, который всегда прав. Все на него смотрят – неважно, какого он роста – снизу вверх», - говорит эксперт.
Кочетков утверждает, что все президенты Украины делали поворот в сторону царя благодаря своему окружению.
«Царь окружению более выгоден. Руководитель же разбирается, у руководителя же разные источники информации… А царь – нет. Доброе слово ему занесли и отлично. Царя можно разводить», - подчеркивает политтехнолог.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Каменских показала, чем занимается с Потапом в спальне после долгой разлуки: "И без детей? Уже ведь..."
Внезапно оборвалась жизнь известного актера: вдова сообщила причину смерти и подробности
Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "Вечная память"
Кароль позволила себе лишнего, начав снимать одежду с известного ведущего: "И никакие Баланы не нужны"
Также он отметил, что выделяет два типа руководителей высокого государственного уровня.
«Одних я называю нападающими. Он пытается что-то сделать в надежде, что ситуация улучшится. Второй вариант – защитники. Они начинают активно дергаться, когда боятся, что станет хуже. Они начинают дергаться, когда падает рейтинг, когда какие-то внешние серьезные угрозы возникают», - резюмировал Кочетков.
Напомним, Politeka сообщала, что Некрасов объяснил потребительские принципы и алгоритмы.
Также Politeka сообщала, что Фурса назвал недостатки налога на выведенный капитал.