Власть может за месяц перекрыть схемы, задействованные при уплате налогов, и госбюджет получит около 10 млрд грн. Об этом заявил экс-министр финансов Игорь Уманский.



По его словам, налоговики последние несколько лет «не замечают» схемы по НДС, от чего госбюджет теряет миллиарды. Схема эта, по словам чиновника, чрезвычайно проста, ведь речь идет о подмене бухгалтерских понятий.



«Условно говоря, вы завезли в Украину бананы, продали их на рынке за кэш. У вас остались документы. Вы с этими документами идете в компанию, которая пытается минимизировать свои налоговые обязательства, и якобы продаете им эти бананы, которые на самом деле уже были проданы за кэш. То есть, это фиктивная сделка. А компания получает фиктивный входной НДС, и как следствие - уменьшает свои обязательства уплаты в государственный бюджет. Потому что эти бананы проходят исключительно на бумаге», - пояснил Уманский в эфире телеканала «Украина 24».



Выявить эту схему очень просто, убежден он, однако налоговики «не спешат» этим заняться.



"В Налоговом кодексе и в инструкциях, которые утверждены правительством и Министерством финансов, создана давно так называемая аналитическая система «СМкор», которая выявляет все эти вещи. В системе анализа рисков такие красные флажки выскакивают и показывают: это рисковая операция. И дальше уже налоговик принимает решение, пропускать такую рисковую операцию или нет. Последние 2 года почему-то у налоговиков очки запотевшие, они пропускают эти сделки. К этому времени очень редки такие сделки были. А 2-3 года назад они стали массовыми», - рассказал Уманский.



По его оценке, госбюджет от скруток НДС теряет около 5 млрд грн ежегодно. Он также подчеркнул, что это не единственная схема. И если власть будет иметь политическую волю и перекроет преступные схемы, госбюджет сможет получить около 10 млрд грн и не будет необходимости повышать налоги.



"Скрут-это наиболее яркая, циничная, наглая сделка, которая оказывается довольно быстро. Ей мгновенно можно перекрыть кислород этой схеме. Как и многим другим. То, что я показывал, то, что считается, и то, что в течение месяца можно перекрыть, - это около 10 миллиардов гривен минимизировать», - сказал Уманский.



Ранее лидер партии «Голос» Кира Рудик заявила, что власти должны предложить бизнесу и населению программы поддержки, чтобы пережить кризис, а не повышать налоги. А народный депутат Алексей Гончаренко посоветовал властям вместо повышения налогов навести порядок с теневыми схемами на украинском рынке, например топлива, где процветают миллиардные коррупционные схемы.