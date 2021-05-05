Фонд государственного имущества добивается дополнительного снижения цен на уголь из государственных шахт для «Центрэнерго», чтобы создать видимость инвестиционной привлекательности компании перед приватизацией.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук.

"Фонд дежимущества не придумали ничего лучше чем, по совету продажи актива, нанести новые убытки и без того субсидируемой отрасли-угледобыче. Эта сделка может ежегодно стоить 5 млрд грн налогоплательщикам, - сообщил экономист на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас государственные шахты вынуждены продавать уголь по 1650 грн/т при рыночной цене 1950-2100 грн/т.

«По моей информации из Кабмина, представители Фонда госимущества пытаются воспользоваться ситуацией и вручную «снизить» затраты для «Центрэнерго», чтобы повысить его «доходность» и «привлекательность» для инвесторов. Его представители требуют переложить на государство еще большую долю финансирования и так убыточного угледобычи госшахт, снизив фиксированную цены на их уголь до 1350 грн/т», - отметил Кушнирук.

Он отметил, что такие действия руководства Фонда государственного имущества приведут к неоправданным потерям бюджета на уровне 3-5 млрд грн.

По словам экономиста, чтобы успешно приватизировать «Центрэнерго» Фонду госимущества не нужно лоббировать снижение цен на уголь государственных шахт, а добиваться от НКРЕКП завершения реформы энергорынка, его либерализации и ликвидации искусственно созданных ограничений и перекосов.

«Что ФГИ делает вместо этого добивается еще большего занижения цены на уголь для увеличения расходов госбюджета, для создания временной фейковой доходности «Центрэнерго», - подытожил экономист.

Напомним, себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 3200 грн/т.

Разница между ценой продажи угля госшахтами и реальной себестоимостью покрывается за счет прямых дотаций из государственного бюджета. На 2021 год из-за заниженной цены продажи угля объем бюджетных дотаций вырастет до 7 млрд грн.

Задержки или нехватка дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгам за электроэнергию.

Напомним, законом О государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, однако в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.