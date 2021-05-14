Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" заявила, что требования Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), которые он выдвинул к приобретению ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"), необоснованны, пишет Интерфакс Украина.

Так, согласно заявлению компании, АМКУ вынес на обсуждение устаревшие ограничения для участия в торгах на приобретение ДМК. Тогда говорилось, что в случае победы на торгах АМКУ намерен обязать «Метинвест» ежегодно продавать не менее 12 тыс. тонн чушкового товарного чугуна третьим лицам на протяжении трех лет. Тогда компания обвинила АМКУ в предвзятости.

"Группа "Метинвест" считает устанавливаемые обязательства АМКУ необоснованными, сроки рассмотрения заявки затянутыми, а отношение к группе предвзятым", - констатируется в заявлении.

Там поясняют, что основной сортамент производимой ДМК продукции не совпадает с сортаментом продукции предприятий группы "Метинвест", в то время как другие участники рынка имеют возможность удовлетворить спрос на товарный чугун в объеме, который включен в обязательства "Метинвеста". Соответственно, компания оказывается в заведомо проигрышном положении при продаже товарного чугуна.

По мнению группы, установление обязательств для "Метинвеста" снижает инвестиционную привлекательность изношенных активов ДМК, и создает неравные условия по сравнению с прочими потенциальными участниками торгов.

"Обязательства по продаже товарного чугуна третьим лицам создают препятствия для консолидации активов ДМК в состав группы, тем самым ограничивая возможности долгосрочного инвестиционного планирования", - резюмируется в заявлении.

Напомним, АМКУ 11 февраля 2021 года объявил о начале рассмотрения дела об опосредованном приобретении группой "Метинвест" ЦИК ДМК. Ранее, 28 января этого года, АМКУ предоставил разрешение на приобретение ЦИК "ДМК" крупной компании по торговле металлами и металлическими рудами ООО "Оптимал Трейд" (Киев), которой акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" в сентябре 2020 года переуступили права требования задолженности ДМК на 8,175 млрд грн.

В начале мая Антимонопольный комитет Украины запросил мнение участников рынка, в частности - металлургических предприятий, относительно добровольных ограничений крупнейшего горно-металлургического холдинга страны – группы "Метинвест" – в случае получения им опосредованного контроля над ПАО "Днепровский металлургический комбинат".