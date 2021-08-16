Минэкономики системно защищает интересы отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках, для чего используются все имеющиеся механизмы

Об этом стало известно во время встречи заместителя Министра экономики Украины Сергея Теленика, а также специалистов департамента внешнеэкономической деятельности и торгового защиты Минэкономики с представителями компаний и ассоциаций, представляющих свыше 40 отраслей промышленности 13 августа.

Сергей Теленик объяснил участникам стратегическое видение Министерства по защите интересов отраслей отечественного производства, а также ознакомил с принятыми решениями Президента, Правительства и СНБО в этой сфере.

"Украина нуждается в развитии и инновациях. Минэкономики всегда на стороне производителей, инвестирующих в производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Также мы поддерживаем развитие бизнеса и создание новых рабочих мест. На этом пути будем действовать согласованно с ключевыми институтами, которые представляют интересы высокотехнологичных отраслей", - подчеркнул замминистра.

Он отметил важность сотрудничества между государственными органами и бизнесом. "Мы готовы к регулярному диалогу с отечественными ассоциациями производителей для решения текущих вопросов и для оперативного реагирования на вызовы. Вместе мы способны достигать очерченных результатов", - отметил Сергей Теленик.

Участники встречи высоко оценили дискуссии и договорились продолжить сотрудничество. Мероприятие состоялось на платформе Комитета Торговой политики, защите внутреннего рынка и защиты конкуренции Федерации работодателей Украины.