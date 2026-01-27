Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що колишні союзники рф на Кавказі і Близькому Сході тепер зближуються із Заходом або ставлять кремлю ультиматуми, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, 28 січня президент Сирії має зустрітись із путіним, але це відбувається на тлі того, що росія залишила військовий аеродром Ель-Камишли на півночі Сирії. Цей аеродром, розповідає він, росіяни тривалий час використовували для проведення операцій у Сирії, але ситуація змінилась після того, як урядові сили зайшли на території, що раніше контролював курдський альянс «Сирійські демократичні сили».

«росію витискають із Сирії і ставлять чіткі вимоги ультиматумом. Навіть Сирія, навіть Дамаск. Уявіть собі, якби Вашингтон зараз діяв жорсткіше і поставив ультиматум кремлю. Так от поставили ультиматум: видаєте нам Асада для суду або забирайтеся із Сирії, забирайте свої військові бази і не мрійте про їхнє відновлення, про збільшення своєї військової присутності. Це абсолютно правильно для того, щоб зменшувати вплив, витискати росію», – розповідає Олександр Мусієнко.

За словами експерта, путін читає історію дуже вибірково, тому що, якби він її добре знав, то не повторював би помилок СРСР, які, зрештою, і призвели до його краху. Радянський союз, нагадує він, стільки разів перся на Близький Схід, допомагав Сирії, Єгипту, намагався встановлювати контакти, але все це закінчилось пшиком.

«Так само зараз близькосхідна епопея погано закінчується для путіна. Це факт. Зараз ще щоб в Ірані впав режим, втратила би рф ще союзника і впливи. Вже росія втратила вплив на Азербайджан і Вірменію. Вірменія намагається рухатись на Захід, на зближення з ЄС. А Трамп відкрито казав у Давосі, що саме завдяки США вдалося примирити Вірменію і Азербайджан. А росія тут ні до чого, її ніхто не згадує, ні російських так званих миротворців. І нічого путін змінити не може у цій ситуації», – підсумовує Олександр Мусієнко.

