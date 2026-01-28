Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, як закулісна дипломатія працює на користь України, і оцінив, чи дійде діло до Tomahawk і реального тиску на рф, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, Kyiv Post взяв інтерв’ю у Дена Райса, президента American University Kyiv і ексрадника головнокомандувача Сирського, який у США зустрівся з міністром війни Пітом Гегсетом. Важливо, підкреслює він, що Райс був закулісним архітектором попередніх зусиль, спрямованих на отримання схвалення США на касетні боєприпаси та ракети ATACMS, а тепер він вважає, що настав час для чогось сміливішою, зокрема, для ракет Tomahawk, для яких, до речі, є наземні системи пуску Typhon.

«Якщо путін не погодиться на мир, то існує велика ймовірність, що Трамп схвалить відправку Tomahawk. Цікаво, чи думав Трамп про Tomahawk, коли вішав свій портрет із путіним з Аляски у Білому домі, що помітили представники медіа? Але нічого не можна виключати. росіяни теж бояться, до речі, непередбачуваності американського лідера. Ден Райс – це, ми бачимо, така закулісна дипломатія. Це теж дуже добре. Він має зв'язки, має контакти», – коментує Олександр Мусієнко.

До того ж, додає експерт, про ракети Tomahawk нещодавно згадав і сенатор Ліндсі Грем, це теж усе не просто так. На його думку, США хочуть підважувати переговорну позицію, а не говорити з росією лише елементами плюшок, має бути і якийсь батіг, тому Tomahawk інформаційно будуть використовуватись.

«Але це етапність. Це не означає, що завтра з'являться Typhon і Tomahawk чи що вони взагалі з'являться. Це постійна демонстрація росії, що США можуть допомогти Україні. Далі можуть бути, наприклад, візити українських військових фахівців, спеціалістів до США для ознайомлення, для вивчення ситуації. А потім, відповідно, інші етапи, щоби постійно тримати в напрузі, а потім можлива і передача цих ракет. Я би нічого тут не виключав», – пояснює Олександр Мусієнко.

