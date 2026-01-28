Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, останнім часом Financial Times частенько видає інсайди, які потрапляють туди від російських спікерів. Це, пояснює він, звинувачення газети не в заангажованості, а в неточності, тим паче, що Білий дім відразу спростував цю інформацію про гарантії в обмін на Донбас.

«Якщо вірити виданню і цим восьми його джерелам, то американцям навіщось знадобився Донбас, щоб подарувати його росіянам. Навіщо? Погляньмо на це об'єктивно. Частину Донбасу захопили росіяни, а частину вони захопити не змогли, і американці кажуть: «Давайте ми вам дамо гарантію безпеки, але ви цю частину віддаєте росіянам». А чому не навпаки? Адже росіяни також просять гарантії безпеки. Давайте американці скажуть: «Ми росіянам дамо гарантії безпеки, але нехай вони віддадуть окупований Донбас, що залишився, Україні». Чому вони не роблять таку пропозицію росіянам, а лише нам? Чому вони на цьому боці?», – коментує Михайло Шейтельман.

На думку експерта, США тиснуть все ж таки на Україну щодо Донбасу, вважають нас слабшими, тому росію не чіпають. Саме тому, розмірковує він, Зеленський після закінчення переговорів в Абу-Дабі заявив, що Україна вже на всі компроміси пішла, тепер компроміси з росії та США.

«Ми вже погодилися заморозити війну по лінії фронту – це наш компроміс. Адже це означає, що у росіян залишаються тимчасово окуповані території, і ми не вбиватимемо їх там. У нас не буде права у вас стріляти і вбивати, хоча ви знаходитиметеся на нашій окупованій території в Криму, Донецьку тощо. Це наш компроміс. Тепер ваша черга», – підсумовує Михайло Шейтельман.

