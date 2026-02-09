Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що за кілька місяців мирні переговори вже можуть дати прогрес, адже із закінченням зими рф не зможе тероризувати українців, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Інформація, яка надходить, все більше говорить про те, що домовляються підписати щонайменше припинення вогню в березні. Припинення вогню може тривати до 90 днів, а за цей час тиші може бути проведена кампанія з консультативного референдуму, який не стосується території. Ніхто не буде діяти всупереч Конституції. По-друге, Конституція має бути адаптована до реалій воєнного часу. У нас дуже часто говорять про те, що от Конституція… Так Конституція має відповідати захисту інтересів прав громадян», – зазначає Олександр Мусієнко.

Йдеться про те, пояснює він, щоб не затверджувати мирні домовленості, а винести їх на референдум, зокрема, щодо вільної економічної зони на Донеччині без ставлення під сумнів щодо територіальної цілісності України. А ідея провести паралельно вибори, пояснює експерт, пов’язана з тим, що явка на суто референдум може бути низькою.

Однак, констатує вона, це все буде, звісно, за умови прогресу на мирних переговорах, хоча за місяць їхня динаміка буде іншою, адже закінчаться морози, закінчиться опалювальний сезон, відповідно, росія втратить свій ключовий інструмент – терор проти енергетики. До того ж, додає експерт, The Guardian пише, що у 2026 році з'явилися чіткі ознаки остаточного краху російської економіки.

«31 травня 2026 року існує ймовірність проведення консультативного референдуму і президентських виборів. Знову ж таки, за інформацією із західних медіа, які посилаються на багато джерел із учасників перемовної групи, це дійсно може бути, тому що багато що збігається, адже США наголошують на тому, щоб вони хотіли би ясності до червня. Вони остаточно підуть у виборчу кампанію, проміжні вибори, Трампу потрібні досягнення, а у внутрішній ситуації не так усе гладко. Тому будуть шукати зокрема зовнішні якісь фактори і перемоги», – підсумовує Олександр Мусієнко.

