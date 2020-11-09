Азартный бизнес в Украине перешел на новую стадию — создается Комиссия по регулированию азартных игр.



Для нормального функционирования сферы в целом и Регулятора в частности в состав данной Комиссии должны войти профессионалы своего дела. Из-за того, что сфера азартных игр долгое время находилась под запретом, а бизнес был вынужден находиться в тени, в борьбу за место в Регуляторе вступают далеко не самые профессиональные люди, которые увидели в Комиссии выгоду только для своего кармана. Одним из таких примеров является Ирина Сергиенко, которая активно принимает участие в различных конференциях и всячески пытается показать свою экспертность в данной сфере. Но она далеко не тот человек, который сможет усилить своей компетенцией действительно работающий орган, и уж точно не поможет вывести азартный бизнес из тени, пишет "Антикор".



Приватбанк — крупнейший банк Украины. Занимает лидирующие позиции по всем финансовым показателям в отрасли. Составляет около четверти всей банковской системы страны, являясь системно важным и крупнейшим сберегательным специализированным банком, обслуживающим треть вкладов населения страны. Обладая таким потенциалом и доверием вкладчиков в Украине, в 2016 году группа ПРИВАТ времен Коломойского решила расширить горизонты своего бизнеса и получить лицензию на проведение азартных игр.



Банки имели квоту на получении лицензии. В свое время этим воспользовался Ощадбанк и стал одним из 4 лицензированных компаний-операторов лотерейного рынка Украины, а спустя пару лет банку передали право и на определение лотерейных операторов.



Не мудрено, что ПриватБанк занялся получением лицензии. Под свой будущий проект в азартной индустрии компания наняла никого иного, как Ирину Сергиенко — юриста, известного как специалиста в регулировании игорного и налогового законодательства в Украине. По мнению банка, Ирина Сергиенко могла помочь в получении лицензии и тонкостях, связанных с организацией деятельности на лотерейном рынке Украины.



Но госпожа Сергиенко пришла не для того, чтобы выполнить поставленную ей профессиональную задачу, а с личным шкурным интересом.



До прихода Ирины Сергиенко, ПриватБанк уже давно стал одной из самых масштабных частных финансовых групп, с 20-летним опытом работы, в том числе за пределами Украины. В тот момент группа объединила банки и финансовые институты в Украине, Литве, Португалии и Италии. С такими масштабами группа не нуждалась в штатных финансистах или юристах. Для организации деятельности такого масштаба уже была сформирована группа своих специалистов. Сергиенко же нужна была для получения лицензии и организации деятельности Привата в легальном поле игорного бизнеса, дискуссии о легализации которого активно велись в этот период, и действовала лотерейная лицензия. Даже МВФ рекомендовал вывести этот рынок из тени среди мер по уменьшению коррупции и увеличения доходности бюджета.



Сергиенко же интересовал совсем иной бизнес. Горе-специалистка с непомерным эго и раздутым самомнением увидела шанс в реализации своих черных схем на горизонтах, которые ей предоставила крупнейшая частная финансовая группа.



Игорный бизнес для Ирины Сергиенко — родная стихия. Она давно является главой Украинской ассоциации игровой индустрии, а в декабре прошлого года стала еще и председателем Координационного совета по социально ответственной легализации казино. Правда, последняя организация больше похожа на клуб защиты интересов нескольких бизнес-кланов. В частности, «Координационный совет» финансируют бизнес-группы DCH и Premier Hotels and Resorts.

Так Сергиенко со своим непомерным аппетитом решила подзаработать и на клиентах ПриватБанка, и на клиентах Координационного совета.



В 2018 году с обвинениями в вымогательстве в Генеральную прокуратуру почти одновременно обратились представители 5-ти IT-компаний и 3 физических лица. Они были возмущены попыткой сотрудницы Департамента электронного бизнеса Ирины Сергиенко получить от них “откат” за подпись, позволяющую оформить кредитный договор. Черная банкирша в юбке пыталась собрать с них “дань”, и это лишь те, кто рискнул пойти против группы Приват в лице Сергиенко — публично. Именно поэтому только самой Сергиенко известно сколько компаний были вынуждены носить ей “подати”, чтобы получить благосклонное подтверждение в оформлении кредита.



После таких скандальных заявлений от заемщиков, у руководства ПриватБанка появились весьма серьезные вопросы к деятельности Сергиенко.



В ходе аудита вскрылись масштабные коррупционные схемы и махинации, которые специалистка проворачивала за спиной своего руководства.



Кроме группы Приват от рук Сергиенко пострадала и репутация компании DCH Александра Ярославского, у клиентов которого она нагло вымогала деньги.



Какой ущерб репутации клиентов Сергиенко принесла такая помощь тяжело даже представить.



Как выяснилось, это совсем не первые попытки Ирины Сергиенко заработать на третьих лицах прикрываясь известными на рынке именами.



Прошлые клиенты, среди которых известные букмекеры Париматч и Фаворит-спорт, отказывались от услуг специалистки, потому что за ее напускной экспертностью и мнимым профессионализмом стояло желание провернуть очередную черную схему за спиной работодателя.



В ПриватБанк Сергиенко пришла с давно испорченной деловой репутацией, но некоторое время ей удавалось это скрывать. Перед руководством ПриватБанка, и DCH Сергиенко предстала в облике специалиста в регулировании игорного рынка. На то время она уже стала главой Украинской ассоциации игорной индустрии. Сергиенко позиционировала себя как главу организации, продвигающей идеи и механизмы легализации игорного бизнеса.



После таких скандальных проделок ПриватБанк попрощался с недобросовестной юристкой и оставил в прошлом надежды на лицензию в игорном бизнесе. Сергиенко же до сих пор не может отмыть свою репутацию. Она уже более 3-х лет ищет себе место на профессиональном рынке, но ее деловая репутация испорчена окончательно.

Не пора ли профильным площадкам отказаться от сотрудничества с мошенницей и не наращивать публичность человеку, который, возможно, будет претендовать на место внутри Комиссии по азартным играм? Регулятор в такой чувствительной индустрии должен состоять исключительно из профессионалов, а политикам, участвующим в процессе его форми.