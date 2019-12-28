Украинская певица Джамала вышла в свет в эффектном наряде

Кадрами фотосессии, сделанной за кулисами шоу на одном из украинских каналов, артистка поделилась на своей странице в Instagram, пишет Рoliteka.net

Для мероприятия Джамала выбрала длинное белоснежное платье с перьями.

«Я уже тут! Сегодня состоится финал @xfactorstb, За кулисами волнения, новогодние декорации говорят о том, что нас ждет праздничный прямой эфир 🎉🎉🎉», - подписала снимок артистка.

Поклонники пришли в неописуемый восторг от роскошного образа певицы. Об этом они поспешили сообщить в комментариях под фото, отметив, что Джамала выглядит шикарно.

«Шикарное платье😍», «"Великолепное платье !!", "Ух ты! Джамала, какая вы красавица? !!!!!!", - пишут в сети.

Ранее мы писали о том, что популярная украинская исполнительница Джамала решила поделиться снимком до своей популярности.

«Взяла участие в спецпроекте «Переснять Новый год» и повторила свой детский образ. Наряды на новогодние праздники мне подбирала мама. Но, как видите, любовь к ярким нарядам и аксессуарам у меня была всегда», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что Джамала опубликовала один детский снимок, на котором она с короткой прической, и один, будучи уже популярной. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Боже, какая куколка», «практически не изменилась», «так мило», «Джа только чуточку подросла», «очень мило», «боже какая малышка классная», - пишут они.

До этого Джамала решила продемонстрировать свой недорогой образ в неожиданном месте.

Обворожительная артистка предстала в ярком наряде - в откровенном топе с глубоким декольте, розовой мини-юбке и ботфортах, сверху звезда накинула дутую куртку. Образ завершил высокий длинный хвост и макияж со стрелками на глазах и блестящими губами.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».