Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

Как известно, певица довольно часто путешествует и показывает пикантные фото с отдыха. А не так давно Настя вместе со своим супругом – рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск. По этому поводу пара представила множество кадров и даже удивила поклонников Инстаграм новой подборкой кадров.

Так, звезда сделала забавное видео, на котором показала свой розовый чемодан, окошко самолета, Потапа, который нанес тканевую маску на лицо во время полета, отель, куда они прибыли, шведский стол с фруктами.

После чего Настя поделилась жаркими кадрами прямо из бассейна, она позировала в крошечном купальнике с тонкими завязками черного оттенка.

А перед свадьбой, прошедшей весной прошлого года, артисты показали невероятный результат — одна только Настя сбросила 20 кг и блеснула в стильном наряде. Потап не остался в с стороне и сбросил в весе не меньше своей возлюбленной. К тому же походы в зал и фото оттуда стали уже своеобразной традицией, сама же Каменских говорит, что иногда результат походов заметен у кого-то ранее, у кого-то намного позже, но он всегда есть и не стоит сдаваться.

Стоит отметить, что всего несколько дней назад певица показала, как зажигает с любимым мужем в ночном клубе, поразив всех своими танцами перед поклонниками. А после артистка покорила сеть нежным снимком, на котором мило позировала с Потапом.

Напомним, ранее фанаты резко раскритиковали фигуру Каменских.

Как сообщала Politeka, Потап взволновал поклонников неожиданным заявлением.

Также Politeka рассказывала, что Каменских шокировала необычным преобразованием.