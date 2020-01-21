Российский актер Дмитрий Певцов высказался о работе СБУ

Недавно "Миротоворец" внес российского актера Дмитрия Певцова в свою базу, после этого артист высказался относительно СБУ. По его словам, в ведомстве работают "больные люди", которых нужно пожалеть.

"Они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, сбушники, больные люди. Пожалеть только их можно. Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось — в телевизор уткнулись: "О, смотри, а давай этого лишим!" Других причин, нормальных, там нет. То ли профессионалов не осталось совсем, то ли совсем бесы там ходят по коридорам, ни здравого смысла, ни системы уже нет", — сказал Певцов.

Недавно мы писали, что звезда российской эстрады украинского происхождения Наташа Королева считает, что причиной запрета на въезд в Украину стало ее творчество.

По ее мнению, в СБУ решили, что песня «Маленькая страна» якобы может «призывать» к экстремизму.

«Они решили, что песня «Маленькая страна» призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать» - сообщила Королева.

Однако в Службе безопасности Украины уже не один раз давали комментарии по поводу деятельности певицы и запретом въезда для нее. В частности, запрет на въезд Королевой из-за крайне неоднозначных заявлений.