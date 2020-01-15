В 2019 році гривня здивувала зростанням більш ніж на 16% відносно долара не тільки простих українців, але й багатьох експертів. Аналітики українських банків та інвесткомпаній розповіли порталу Мінфін, що чекати від курсу гривні до кінця 2020 року

Уряд заклав у бюджет 2020 середньорічний курс 27 грн за долар, однак на поточний момент реальний обмінний курс на валютному міжбанку коливається близько 24 грн/$.

Традиційно, аналітики назвали 2 сценарію розвитку ситуації на наступний рік. Найбільш оптимістичний у експерта порталу “Мінфін” - 21 грн/$. При цьому найгірший песимістичний сценарій дали експерти Райффайзен Банку Аваль - девальвація нацвалюти до 30 грн/$.

Консенсус-прогноз аналітиків (усереднене значення прогнозів) передбачає, що середньорічний курс складе 25,5 грн/$. Це означає девальвацію від курсу на початок року. Протягом року курс може бути як декілька вище, так і нижче даного значення.

Також варто відзначити, що в бік поліпшення збирається переглянути свій прогноз Кабмін. Прогнозний курс у 27 грн/$ був розрахований ще в середині минулого року, коли гривня була дешевша.

Серед факторів, які можуть допомогти гривні в 2020 році експерти назвали збереження валютних надходжень від транзиту газу, низькі світові ціни на нафту і газ, приплив грошей кредиторів.

Однак і факторів ризику чимало. Насамперед це пікові виплати за валютними боргами держави, зниження переказів від заробітчан і можливе погіршення ситуації у світовій економіці.

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