Приватбанк звинуватили в тому, що їх банкомати крадуть гроші
Таке повідомлення з'явилося на порталі «Мінфін» у п'ятницю, 24 січня.
Наголошується, що банкомати "Приватбанку" видають суму, меншу просить клієнт, але з картки гроші знімаються.
«Помічено на днях серед моїх знайомих 2 випадки коли банкомати приватбанку (різні) віддають меншу суму при цьому з карти списується вся сума. Звернення в службу підтримки закінчилося смскою, що перевірка показала, що банкомат працював правильно! Виглядає як схема», - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, інших подробиць інцидентів користувач не повідомив.
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Раніше повідомлялося, що клієнти Приватбанку скаржаться на випадки, коли банкомати буквально «з'їдають» грошові кошти.
Як розповів один з них, під час поповнення картки термінал різко перестав працювати, проте гроші так і не були переведені.
«Термінал з'їв 3 тисячі гривень і просто вирішив сказати - я більше не працюю. Що б отримати ці гроші, потрібно зробити картку Приватбанку. Жирний, жирний мінус банку. Ніколи вас не поважав і поважати не буду», - уточнив клієнт.
У відповідь на це у банку уточнили, що можуть повернути суму тільки в розмірі 500 гривень. В іншому випадку, людині доведеться оформити картку в банківському відділенні.
Інший клієнт поскаржився, що за останні два роки банк підставляє його на гроші вже в четвертий раз. Перший раз банк списав 5000 гривень. Коли чоловік запитав, що це за списання, в установі відповіли, що півроку не стягували з нього комісію, а тепер знайшли помилку і виправив її.
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