Експерти розповіли про ситуацію з курсом валют в Україні найближчим часом

Курс долара в країні здивує багатьох українців на наступному тижні. За словами експертів, найбільш популярна валюта у світі наступного тижня в Україні буде стабільна і не піднесе неприємних сюрпризів, пише «Страна»:

«Міжбанк на наступному тижні очікується в рамках 24,45-24,55 грн/$», – тобто без істотних змін, зазначає експерт Олег Курінний.

У матеріалі йдеться про основних продавців долара, а саме - вітчизняні підприємства-експортери:

«Вони продовжують платити податки, тому конвертують виручку». А також про агропідприємства, які конвертують свої заробітки під посівну. Іноземці ж у цій ситуації, навпаки, «пасують»:

«Вони раніше часто продавали долар під купівлю гривневих держоблігацій». У зв'язку з цим на держрівні з'явився перспективний розрахунок:

«Мінфін очікує, що нерезиденти проявлять себе 25 лютого, адже саме у вівторок намічено розміщення 7-річних ОВДЗ і декількох випусків паперів на різні терміни, наголошується, що останні (випуски) уряд зробив безлімітними:

«Це говорить про дві речі. По-перше, в Мінфіні поняття не мають, скільки ресурсу прийде під нове розміщення, і бояться не вгадати з обсягами, виставляючи ліміти. По-друге, цілком очевидно, що в лютому бюджет знову не виконають, і може сильно. Тобто Кабміну дуже гроші потрібні», - зазначив експерт-економіст Євген Невмержицький.

До цього ми попереджали про те, що китайський коронавірус обійдеться глобальній економіці в 280 мільярдів доларів у першому кварталі 2020 року.

Такий удар по світовій економіці буде першим за останні 11 років, адже безперервне зростання ВВП тривав з 2009 року або 43 кварталу. Про це повідомляють експерти Capital Economics.

"згідно з нашими прогнозами, вперше з 2009 року світовий ВВП не збільшиться в порівнянні з попереднім кварталом", - заявив економіст Capital Economics Саймон Макадам.

Також фахівець додає, що зупинять епідемію, а час, що залишився, світова економіка надолужить втрачене виробництво. В середині 2021 року ВВП достингет того рівня, на якому він і був би, якщо б не прийшла епідемія.

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