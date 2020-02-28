Державний ПриватБанк не повертає гроші навіть після смерті клієнтів

Про це на тематичному порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

Жінка зазначила, що її рідний брат в березні 2019 року відкрив депозит в Приватбанку, але помер вже в липні.

Проте банк відмовляє їй, єдиній спадкоємиці, в поверненні коштів з вкладу.

"Я його рідна сестра єдина спадкоємиця, звернулася після смерті в банк, де мені за свідоцтвом про смерть заблокували картку, з якої нараховувалися відсотки і відправили до нотаріуса. Через 7 місяців звернулася в банк Павлограда по вул. Озерна - головний офіс Приватбанку. Спеціаліст банку, прізвища не знаю, вони працюють без бейджиків, взяла моє свідоцтво про спадщину і попросила свідоцтво про смерть, тому що "його у нас немає, ви нам не пред'являли його". Так на підставі чого ви заблокували тоді карту? А коли я запитала, чи отримаю я проценти, адже договір дійсний до 13 березня 2020, мені відповіли: "звичайно, ні, звертайтеся до юриста", склала всі мої документи і сказала: "пишіть, куди хочете", - розповіла клієнтка деталі гучного скандалу.

Вона також зажадала від керівництва націоналізованого Приватбанку пояснень, як могла статися така ситуація.

"Ось я пишу вам, а також міністру фінансів О. Маркарової і прем'єр-міністру А. Гончаруку, який сказав "витягуйте гроші з матрасів і несіть до банку". А навіщо? Щоб вийшло як у мене — з 50 тисяч вирахують відсотки, і вийде 40 тісяч. Смішно якось виходить. Будь ласка,дайте відповідь", - резюмувала вона.

"Добрий день! Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вас повідомлять", - відреагував на скаргу представник Приватбанку.

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