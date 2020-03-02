Отримання російської та української пенсій, якими примудрялися розжитися ОРДЛО особливо жваві громадяни, скоро стане історією
Пенсіонери, які прийняли російське громадянство, опинилися в дуже непривабливій ситуації: їх можуть позбавити української пенсії.
Про це повідомляється в телеграм-каналі «Вільнодумець».
У Росії підготували жителям окупованих територій Донбасу новий «сюрприз». Ті, хто розраховував після отримання паспорта РФ на «жирну» російську пенсію і додаток до неї у вигляді пенсії з України, будуть дуже розчаровані.
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Спочатку пенсіонерам, які отримали паспорти з двоголовим орлом, призначать мінімальну пенсію у розмірі вісім тисяч рублів. Далі – півроку очікування. За цей час Пенсійний фонд РФ надішле запит українським колегам з даними новоспеченого російського пенсіонера та проханням підтвердити трудовий стаж, зазначений у трудовій книжці.
«Ось після підтвердження з України вашого стажу, у відповідності з рівнем вашої зарплати і нормами нарахування пенсії в РФ вам і буде призначена російська пенсія. При цьому, як раніше, дві пенсії ви отримувати не будете. Тільки одну!», – йдеться у повідомленні.
Разом з тим автор зазначає той момент, що якби Україна попросила подібні дані про росіян, які зрадили свою країну і прийняли українське громадянство, то навряд чи б сусіди були відкриті:
«Упевнений, відповідь була б такого роду: підтвердити дані не представляється можливим; дані за вказаний період не збереглися; у зв'язку з пожежею ….; через збій серверів …, відновити дані за період, що перевіряється, не представляється можливим і т. п.».
Раніше ми розповідали, що жителі ОРДЛО штурмують КПВВ заради того, щоб потрапити на підконтрольну українській владі територію й отримати соцвиплати, а також закупитися продуктами і ліками.
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