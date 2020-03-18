Пріоритет буде на онлайн-транзакціях

Карантин серйозно вдарив по роботі націоналізованого Приватбанку

Як передає Politeka.net, про це поінформувала прес-служба установи.

Зокрема, ПриватБанк з 18 березня 2020 року припиняє продаж готівкової валюти в касах.

Як підкреслили в прес-службі, таке обмеження буде діяти до тих пір, поки Україна не відновить ависообщение з іншими країнами.

Також відомо, що валюту готівкою в касах Приватбанку без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

У прес-службі зазначили, що з 18 березня ПриватБанк буде проводити валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб в безготівковому форматі через мобільний додаток Приват24, веб-версію Приват24 і мережу терміналів самообслуговування.

"Пріоритет онлайн валютообмінних операцій запроваджується для безпеки клієнтів в період карантинних заходів проти коронавіруса і до моменту відновлення міжнародного авіасполучення і поставок в Україну валютних банкнот з-за кордону", - сказано в повідомленні прес-служби націоналізованого банку.

Раніше ПриватБанк рекомендував українцям дотримуватися норм карантину і без особливої необхідності не приходити у відділення.

Крім цього, у банку закликали досвідчених клієнтів навчити старших родичів користуватися мобільним банкінгом Приват24, щоб не піддавати ні себе, ні співробітників Приватбанку небезпеки через коронавірус.

"Ми дуже просимо вас навчити своїх батьків, бабусь, дідусів, старших сусідів користуватися Приват24, адже люди у віці 50+ ризикують більше за інших", - говорилося в повідомленні прес-служби Приватбанку.

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