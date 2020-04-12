На економіку України за підсумками 2020 року чекає сильний обвал
Про це говорять дані прогнозу Світового банку. При цьому в своїх розрахунках експерти ґрунтувалися на припущенні, що пандемія «уханьського» вірусу піде на спад у другій половині цього року. В такому випадку, очікується, що економіка України впаде на 3,5% порівняно з попереднім роком.
Якщо ж ситуація з вірусом не покращиться, прогнози Світового банку будуть іншими.
Поки Банк представив наступний прогноз для України:
- Зростання інфляції в Україні до 8,9% за підсумками 2020 року.
- Дефіцит бюджету на рівні 4,9% від ВВП.
- Розмір державного боргу — 59% від ВВП.
Експерти відзначають, що вже в наступному році економічна ситуація в Україні покращиться. Так, очікується, що:
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- ВВП зросте на 3%.
- Інфляція складе 5%.
- Дефіцит бюджету повернеться до рівня 2,1% ВВП.
- Розмір держборгу скоротиться до 55,4% ВВП.
У свою чергу, Кабмін вже офіційно погіршив прогноз по інфляції в країні, а також по зарплатах та ВВП. Так, в уряді очікують, що ВВП впаде на 4,8%, а інфляція за підсумками року складе 11,6%.
Також Україну чекає помітне зростання рівня безробіття до 9,4%, а також зменшення середньомісячної зарплати на 4,5%.
Крім того, країну чекає зниження експорту товарів і послуг на 5,5% порівняно з 2019 роком (до $59,9 млрд), імпорту — на 10% (до $88,3 млрд). Дефіцит торгового балансу складе $8,3 млрд.
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