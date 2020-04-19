З початком нового опалювального сезону деякі пільгові категорії населення можуть позбутися субсидій на оплату комуналки

Ця кількість може скласти від 15 до 20% одержувачів, повідомляє «Слово і діло» з посиланням на слова директора департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталія Музиченко.

Не виключає такого розвитку подій і виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк.

За його словами, без субсидій можуть залишитися власники автомобілів молодше п'яти років, а також ті українці, які мають квартири від 120 «квадратів» і будинки на 200 квадратних метрів площі. Павлюк додав, що такі обмеження були введені ще в минулому році. Тоді Кабмін ухвалив рішення про збільшення розміру базової норми плати за ЖКП з 15% до 20%. Нова норма оплати повинна застосовуватися з 1 травня 2020 року.

Він також пояснив, що останнім часом ціна на газ падає, а це впливає на вартість тепла. Тому загальний обсяг комунальних послуг, які поставляються, буде меншим.

«Для частини субсидіантів ще з минулого року фактичний обсяг грошей, які вони платили за надані комунальні послуги, виріс. Отже, це дає підстави говорити про скорочення субсидіального бюджету в загальному по країні. На даний момент, враховуючи прийняті обмеження для субсидіантів, падіння цін на теплову енергію та газ, є всі підстави вважати, що обсяг коштів для субсидій буде скорочуватися і надалі», – пояснив Павлюк.

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Спеціальна пропозиція полягала в наступному: якщо українець оплачував комунальні послуги до 20-го числа поточного місяця, тоді для нього передбачена знижка в розмірі 10%. Але на час обмежувальних заходів така пропозиція поширюється на всіх, хто оплатить послуги до кінця поточного місяця.

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