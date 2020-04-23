Низка пенсіонерів зіткнулися з проблемою невиплати пенсій і відмовою погасити заборгованість

Про це «Главкому» розповіли самі пенсіонери, які зіткнулися з кричущою несправедливістю. Редакція знайшла десятки жертв, які недоотримали свої гроші. Як стало відомо, найбільше проблем з пенсіями виникло у переселенців, які змінювали адресу проживання. За словами очевидців, переоформлення часто затягується на півроку, а невиплачені за цей період гроші не повертають.

З'ясувалося, що деякі українці втрачають гроші за 1-10 місяців. Так, переселенці Віктор та Олександра Сарнацькі двічі втрачали пенсії за двомісячний період. Їм довелося два рази міняти місце проживання і двічі переоформляти виплати. У першому випадку їм заявили, що вони не оновили довідки переселенців. Заборгованість їм погасити відмовилися, зазначивши, що грошей немає. Вдруге їм заявили, що в списках на отримання пенсії їх немає, так як вони нібито «померли». «Ви ще живі», - здивувалися в Пенсійному фонді.

Ще одна пенсіонерка Людмила Сапирина 5 місяців не отримувала пенсію під час переоформлення документів. У пенсійному відділенні заявили, що чекали перевірки, обов'язковість якої нещодавно скасували. Затриману пенсію Людмилі досі не повернули. Як розповіла її дочка, у відділенні пообіцяли виплатити заборгованість у разі смерті.

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