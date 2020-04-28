Експерт розповів, як банківські установи будуть стежити за виконанням вимог закону про фінансовий моніторинг

Як зазначив експерт інституту GROWFORD Олексій Кущ, банки будуть пильно стежити за ситуацією, адже в разі чого, їм загрожують штрафи в розмірі мільйонів гривень, а також втрати ліцензії.

Підозрілі платежі ретельно будуть відслідковуватися. Приміром, якщо підприємець регулярно проводив платежі в середньому на 10 тисяч гривень, а несподівано провів операцію на 2 мільйони - це викличе питання, пише Апостроф. Співробітники банку обов'язково поцікавиться, для кого і навіщо цей платіж призначений, і, якщо виникнуть серйозні сумніви, транзакція буде заблокована. А якщо пояснення влаштують, то операція пройде успішно.

Як нагадав експерт, зараз також при оплаті через особистий кабінет в банку потрібно як мінімум вказати мету платежу, навіть якщо сума невелика. Крім того, на телефон приходить повідомлення про те, що платіж відправлений в обробку, а також на номер телефону приходить пароль, що теж, по суті, є верифікацією.

Також верифікація потрібна, коли проводиться грошовий переказ готівкою, сюди входить і оплата товарів, доставлених "Новою поштою", і поповнення карткового рахунку – чужого або навіть свого.

Раніше ліміт становив 15 тисяч гривень, а тепер - 5000.

Бажаючий схитрувати може спробувати перевести кілька разів по 4500 гривень, однак банк може заблокувати транзакцію, як підозрілу. Однак при цьому банки не зобов'язані проводити блокування в разі переведення останньої зазначеної суми.

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