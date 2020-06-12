Тарифи на електроенергію для населення та обсяг коштів для операторів системи розподілу в Україні в 3-7 разів менші, ніж в Європі

Це приводить до недофінансування електромереж та їх критичної зношеності. Про це йдеться в дослідженні "RAB-регулювання: світовий досвід та українські реалії" ДП "Укрпромзовнішекспертиза", пише Обозреватель.

Згідно з дослідженням державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза", в Україні найнижчий тариф на електроенергію в Європі – 4,1 євроцента за 1 кВ/год. В сусідній Польщі цей показник складає 13,9 євроцента. При цьому частка розподілу електроенергії в загальному тарифі складає всього 17%. В Польщі – 36%, а в Німеччині – 53%.

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Це призвело до відсутності належного фінансування енергетичної інфраструктури.

"Загальна недоінвестованість електромереж на сьогодні складає 17,5 млрд доларів. Діюча система тарифоутворення не дозволяє залучати інвестиції в розмірі, необхідному для модернізації та оновлення електромереж", - заявив заступник директора "Укрпромзовнішекспертизи" Сергій Поважнюк.

Наслідком цього є критична зношеність енергетичної інфраструктури - 50% розподільчих мереж потребують негайного капремонту і модернізації, 45% підстанцій вже зараз необхідно ремонтувати чи заміняти.

В дослідженні зазначено, що така аварійність розподільчої системи приводить до того, що українці сидять без світла найдовше в Європі - в середньому 700 хвилин на рік (індекс SAIDI). За рівнем втрат електроенергії Україна також лідирує серед європейських країн. Щорічно ми втрачаємо близько 10% всього переданого електромережами струму.

"Якщо не змінити існуючу систему функціонування ринку розподілу електроенергії "Витрати+", зношеність електромереж наближатиметься до 100%. Індекс SAIDI продовжить погіршуватися і в 2030 році перевищить 900, що означатиме загальну нестабільність енергомереж і високу ймовірність техногенних аварій", - зазначає Володимир Власюк, директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза".

В дослідженні зазначено, що потреба в інвестиціях у модернізацію розподільчих електромереж в Україні в 5 разів перевищує показник попередніх 10 років.

"Враховуючи європейський досвід та загальну недоінвестованість розподільчих мереж об’єм необхідних інвестицій складає 1500 доларів в 1 км електромереж, що дорівнює 1,24 млрд. доларів в рік", - заявив заступник директора "Укрпромзовнішекспертиза" Сергій Поважнюк.

На думку експертів- аналітиків, інвестиції в електромережі на цьому рівні дозволять покращити показник SAIDI в 4 рази до 170 хв., що відповідає поточному показнику Польщі.

У висновку дослідження зазначено, що залучити такі інвестиції можливо виключно при переході на стимулююче тарифоутворення (RAB-тариф) при європейській методології – нарахування ставки повернення інвестицій на рівні WACC (середньозважена вартість капіталу) на єдину базу активів обленерго.

Нагадаємо, раніше зазначалось, що втрати електроенергії в мережах "спалюють" 20 мільярдів гривень на рік.