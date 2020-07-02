Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що чекає Україну після відставки голови Нацбанку Якова Смолія

Марченко провів прес-брифінг, в якому розкрив, що чекає на українців найближчим часом. Так, за словами міністра фінансів, відставка Смолія не призведе ні до яких змін курсу валют.

Політик повідомив, що зараз можна бачити якусь турбулентність на ринку, але незабаром повинні прийматися рішення, і найближчим часом все стабілізується.

Крім того, не варто турбуватися про підрив незалежності Нацбанку або про втрату довіри МВФ. Марченко підкреслив, що робота з міжнародними партнерами та інвесторами продовжується. Також відповідна реакція МВФ була стримана.

"Ми також вважаємо, що повинні забезпечити в цілому незалежність НБУ. Ніхто в країні не ставить під сумнів незалежність Нацбанку", – повідомив Марченко.

Міністр фінансів додав - залишається надія на подальшу співпрацю НБУ з Мінфіном у реалізації своєї монетарної політики, незалежно від того, хто займе посаду голови Нацбанку.

Нагадаємо, вчора, 1 липня, глава Національного банку Яків Смолій подав у відставку. Його заяву повинні будуть розглянути в комітеті Верховної Ради. У п'ятницю його «винесуть в зал», де відбудеться фінальне голосування.

При цьому, депутати парламенту будуть не тільки звільняти Смолія, а й давати оцінку його роботі за два роки його правління.

Раніше повідомлялося, що після відставки Якова Смолія курс долара і євро почав рости.

Так, станом на 11.00 наступного дня долар коштував 26,9 гривень, а євро – 29,9 гривень, але в деяких обмінниках його продають і по 30 гривень.

Нагадаємо, Україна загрузне в кредитах, в Нацбанку озвучили мільярдні суми: подробиці.

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