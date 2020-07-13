Президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради законопроекти, які повинні були скасувати обмеження розміру зарплат чиновникам

Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

У порядку денному позачергового засідання Ради в понеділок, 13 липня, було питання про внесення змін до додатка №3 і №6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення проведення виборів.

Також, нардепи планують розглянути проект закону про внесення зміни до статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати та законопроект про удосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді.

Нардепи збиралися скасувати обмеження для зарплат чиновників на період карантину в 47 тисяч гривень.

Зазначимо, що представник президента в парламенті Руслан Стефанчук під час засідання наголосив, що Зеленський звернувся до Верховної Ради щодо того, щоб не розглядати на сьогоднішньому позачерговому засіданні питання про призначення чергових місцевих виборів.

"Президент направив до Верховної Ради листа з тим, щоб у сьогоднішньому порядку денному прибрати законопроекти №3809 і №№3708, 3708-1", - заявив він.

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