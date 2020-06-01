- Припустимо, ти знайшов валізу з мільйоном доларів. Що ти будеш з ним робити?

- Мільйон в погану валізу не покладуть! Продам

Коли батько спалив мене за цигаркою, примусив викурити всю пачку, а сигарети залишив собі.

***

Серйозні стосунки починаються тільки тоді, коли дівчина показує тобі свою фотку, де вона маленька сидить на горщику.

***

- Молодий чоловік, а у мене під кофтиною нічого немає!

- Не виросло, значить?

***

Винахідник дивана після нього вже нічого не винайшов.

***

- Ду ю спик ідиш?

- Йес, ой вей.

***

Тітку Сари запитують:

– Тьотя Сара, таки уявіть, що вам зрадив чоловік/хлопець/коханий?

Вона:

– Що? Всі відразу?!

***

- Іди їж рибний плов з огірками!

- Ти ж готувала суші?

- Ну, хіба мало що я готувала.

***

- Наташа, що ти мене постійно відчитуєш?!

- Можу і відспівати!

***

Ось всі пишуть, що в результаті всесвітнього карантину повсюдно очищається природа, повертаються тварини і рослини ...

У зв'язку з цим у мене питання: коли у наших депутатів очиститься совість і повернеться розум?

***

– Сьома, я товста?

– Ні.

— Але схуднути не завадило б, так?

– Ти мені подобаєшся такою.

— Але захвату не викликаю, так?

– Викликаєш.

— Але не скажений, так?

***

Старий бик, проживши багато років, так і не зрозумів: чому фермер його самок називає Райками, Зойками, Зінками, а своїх - тьолками?

***

Коли Ви натягаєте бажане на дійсне, хоча б розмір на етикетці перевіряйте.

***

Дружина, прокинувшись вранці, каже чоловікові:

- Знову сидів до ранку з бабами в інтернеті!

Чоловік:

- Зовсім здуріла?! Я дивився відео по збірці спального гарнітура!

Дружина:

- Ну зрозуміло все! Мріяв зібрати швидше, кобель, та баб водити, поки я на роботі?!

***

До речі, пересуватися з небезпечними районами міста стало набагато безпечніше. Головне - частіше кашляти...

***

Поклала печиво за три метри від ліжка, так я хоча б гуляю.

Нагадаємо, Путіна висміяли за «рожеві мрії» по Україні: «Кінь у кашкеті».

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