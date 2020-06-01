- Припустимо, ти знайшов валізу з мільйоном доларів. Що ти будеш з ним робити?
- Мільйон в погану валізу не покладуть! Продам
Коли батько спалив мене за цигаркою, примусив викурити всю пачку, а сигарети залишив собі.
***
Серйозні стосунки починаються тільки тоді, коли дівчина показує тобі свою фотку, де вона маленька сидить на горщику.
Бунт спалахнув на українському кордоні, люди перевертають машини: деталі і кадри конфлікту
Гаряча Ратаковскі без краплі збентеження показала, як зводить з розуму чоловіків: «розстебнула сорочку і...»
Нова індексація пенсій: кому чекати щедрих надбавок, "по 500 гривень щомісяця"
Масовий арешт рахунків ПриватБанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані: що відбувається
***
- Молодий чоловік, а у мене під кофтиною нічого немає!
- Не виросло, значить?
***
Винахідник дивана після нього вже нічого не винайшов.
***
- Ду ю спик ідиш?
- Йес, ой вей.
***
Тітку Сари запитують:
– Тьотя Сара, таки уявіть, що вам зрадив чоловік/хлопець/коханий?
Вона:
– Що? Всі відразу?!
***
- Іди їж рибний плов з огірками!
- Ти ж готувала суші?
- Ну, хіба мало що я готувала.
***
- Наташа, що ти мене постійно відчитуєш?!
- Можу і відспівати!
***
Ось всі пишуть, що в результаті всесвітнього карантину повсюдно очищається природа, повертаються тварини і рослини ...
У зв'язку з цим у мене питання: коли у наших депутатів очиститься совість і повернеться розум?
***
– Сьома, я товста?
– Ні.
— Але схуднути не завадило б, так?
– Ти мені подобаєшся такою.
— Але захвату не викликаю, так?
– Викликаєш.
— Але не скажений, так?
***
Старий бик, проживши багато років, так і не зрозумів: чому фермер його самок називає Райками, Зойками, Зінками, а своїх - тьолками?
***
Коли Ви натягаєте бажане на дійсне, хоча б розмір на етикетці перевіряйте.
***
Дружина, прокинувшись вранці, каже чоловікові:
- Знову сидів до ранку з бабами в інтернеті!
Чоловік:
- Зовсім здуріла?! Я дивився відео по збірці спального гарнітура!
Дружина:
- Ну зрозуміло все! Мріяв зібрати швидше, кобель, та баб водити, поки я на роботі?!
***
До речі, пересуватися з небезпечними районами міста стало набагато безпечніше. Головне - частіше кашляти...
***
Поклала печиво за три метри від ліжка, так я хоча б гуляю.
Нагадаємо, Путіна висміяли за «рожеві мрії» по Україні: «Кінь у кашкеті».
Раніше Politeka повідомляла, українці висміяли незграбні потуги Яценюка в спортзалі: «Глиста в корсеті».
Також Politeka писала, що українці висміяли меморіальну дошку ватажка бойовиків: «Це ж з фільму жахів».