Люди, які упаковками скуповують туалетний папір, - відчайдушні оптимісти. Вони чомусь впевнені, що у них буде їжа
– Вадик, прикинь, Люську зараз відвезли в пологовий будинок!
– А що з нею?
– Я навіть не знаю, як тобі сказати...
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– Вибачте, а ви не підкажете, як правильно писати: ягодиця чи єгодиця?
– Точно не знаю. Подивіться у словнику на букву Ж.
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Всього за $ 1000 наша фірма приїде до вас на роботу в костюмах хімзахисту, показово виведе вас з офісу і відвезе з включеною мигалкою на 14 днів у затишний лісовий будиночок з великою кількістю алкоголю і їжі. Шукати вас півмісяця точно ніхто не буде.
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Жінці для щастя потрібна всього одна річ. Але кожен день — нова.
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– Що таке природний відбір?
— Це коли дружина відбирає у чоловіка його зарплату.
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Пам'ятай — друзі завжди прийдуть тобі на виручку. Чим більша виручка, тим більше друзів до тебе прийде.
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– Апарат МРТ показав, що у мене великі проблеми!
– І які ж?
– Я в ньому застрягла!
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– А ви як продукти перевіряєте?
— Ми котом перевіряємо. Якщо їсть, значить, хороші.
– А якщо не їсть, викидаєте?
– Ні. Самі їмо.
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Порада холостякам: ви зможете суттєво заощадити і на простирадлі, і на ковдрі, і на наволочці, якщо будете спати всередині підодіяльника.
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Двоє мисливців пішли на кабана. Наступного дня один з них повертається, ледве пересуваючись, з тушею кабана на горбу. Бачачи, що його приятеля поряд немає, жителі села його запитують:
– Коль, а де Петрович?
– Та йому погано стало, він впав, за два кілометри звідси валяється.
– Як, ти кинув Петровича і потягнув кабана?!
– Ну, Петровича ж ніхто не поцупить!
Нагадаємо, Кличко висміяли за костюм гопника: «Страшно зустріти в під'їзді».
Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.
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