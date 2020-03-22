Люди, які упаковками скуповують туалетний папір, - відчайдушні оптимісти. Вони чомусь впевнені, що у них буде їжа

– Вадик, прикинь, Люську зараз відвезли в пологовий будинок!

– А що з нею?

– Я навіть не знаю, як тобі сказати...

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– Вибачте, а ви не підкажете, як правильно писати: ягодиця чи єгодиця?

– Точно не знаю. Подивіться у словнику на букву Ж.

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Всього за $ 1000 наша фірма приїде до вас на роботу в костюмах хімзахисту, показово виведе вас з офісу і відвезе з включеною мигалкою на 14 днів у затишний лісовий будиночок з великою кількістю алкоголю і їжі. Шукати вас півмісяця точно ніхто не буде.

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Жінці для щастя потрібна всього одна річ. Але кожен день — нова.

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– Що таке природний відбір?

— Це коли дружина відбирає у чоловіка його зарплату.

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Пам'ятай — друзі завжди прийдуть тобі на виручку. Чим більша виручка, тим більше друзів до тебе прийде.

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– Апарат МРТ показав, що у мене великі проблеми!

– І які ж?

– Я в ньому застрягла!

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– А ви як продукти перевіряєте?

— Ми котом перевіряємо. Якщо їсть, значить, хороші.

– А якщо не їсть, викидаєте?

– Ні. Самі їмо.

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Порада холостякам: ви зможете суттєво заощадити і на простирадлі, і на ковдрі, і на наволочці, якщо будете спати всередині підодіяльника.

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Двоє мисливців пішли на кабана. Наступного дня один з них повертається, ледве пересуваючись, з тушею кабана на горбу. Бачачи, що його приятеля поряд немає, жителі села його запитують:

– Коль, а де Петрович?

– Та йому погано стало, він впав, за два кілометри звідси валяється.

– Як, ти кинув Петровича і потягнув кабана?!

– Ну, Петровича ж ніхто не поцупить!

Нагадаємо, Кличко висміяли за костюм гопника: «Страшно зустріти в під'їзді».

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