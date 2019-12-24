Російський президент Володимир Путін зізнався, що любить пити

Під час відвідування Південного Федерального округу глава РФ поспілкувався з «народом». Серед іншого він розповів, що дуже любить чай, але не краснодарський, а з Алтаю.

Відповідне відео вже облетіло соцмережі і викликало масу глузувань. А все тому, що, відповідаючи на запитання, Володимир Путін говорить не зовсім розбірливо. Та й сама відповідь по суті не може не викликати посмішку.

Обычно мы спрашиваем, что они курят? Теперь хочется спросить — что он пьёт?

pic.twitter.com/UgwHeml7hz — Главный Либерал (@ChiefLiberal) December 24, 2019

«Я навіть п'ю не чай, я відчуваю, ви зараз про краснодарський чай будете вести мову. Я п'ю взагалі… мммм… такий… заварений, ну як би… облитий окропом, трави з Алтаю», – не зовсім виразно промовив він.

У мікроблозі Twitter користувач під ніком Головний Ліберал підписав це відео словами: . «Зазвичай ми запитуємо, що вони курять? Тепер хочеться запитати – що він п'є?».

В коментарях народ розійшовся не по-дитячому.

«У трьох словах заблукав!», «Забористий чай мабуть заварюють діду», «Сталін теж не довіряв медицині і пив травичку...може він ще і гомеопатією лікується?», «Травички в певний момент можна і переплутати..», «Тут вже треба питати, що ж він таке курить, раз він таке п'є», «Травоїдний зайчик в масці Людожера. Корінців не їсть, верхівки слухає: з кого шкуру здерти, по світу з торбою послати», «Моторошна мова, двох слів зв'язати не може», «Розкажіть діду, що траву не п'ють, її курять», «Результат очевидний», – відзначають під публікацією.

Нагадаємо, поїздка Путіна в Крим обернулася провалом, розкрито головний секрет Кремля.

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