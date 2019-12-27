Одіозна Марія Захарова показала, як пройшов корпоратив співробітників російського МЗС

Як повідомляє Politeka, офіційний представник російського відомства поділилася на своїй сторінці в Instagram відео, на якому вона нестримно танцює зі своїм заступником (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Захарова пояснила, що це відбувається на корпоративі Департаменту інформації і друку МЗС Росії.

На відео представник МЗС РФ одягнена досить скромно для свята: на ній коротке чорне плаття з чорними колготами і туфлями на підборах.

«Ударно працюємо - ударно відпочиваємо!», - підписала відео Захарова.

Примітно, що танцювали російські "патріоти" не під вітчизняну, а під західну музику.

Варто відзначити, що далеко не всі коментарі під публікацією виявилися позитивними.

«За чий рахунок банкет?», «Який жах, хоч би повчилися танцювати», «Танцюють під музику загниваючого Заходу», «Не патріотично) Газманова на сцену», «Марія, а що корисного для країни Ви і Ваш подаван робите, якщо не секрет?», «Всю країну протанцювали», «Прикол. Маша, а чому відразу не в міні бікіні?))))а то так не всі принади видно)», - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали про те, що Марія Захарова несподівано звернулася до президента України Володимиру Зеленському.

Так, під час брифінгу в Москві, любителька путінського режиму звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням про те, щоб українська сторона забезпечила журналістам з Росії вільний доступ на територію України.

Скандальна Захарова також закликала Зеленського довести, що він «не лох», адже президент України сам робив такі заяви.

«Ми також чули, як президент України переконував усіх, робив це під камери, що він «не лох». Ми уточнили, що означає це слово. Його можна трактувати як невдаха, дилетант, жертва злочинців і так далі. Хочеться вірити, що це справді не так, і президент країни в його нинішньому зобов'язує положенні стримає своє слово», - звернулася зі скандальною заявою Захарова.

Нагадаємо, Путіна поставили на місце на очах у всього світу, Захарова вибухнула істерикою.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк поставив Захарову на місце через Донбас, такого нахабства ще не бачили.

Також Politeka писала, що Зеленський вивів з себе Захарову, соратниця Путіна не витримала.