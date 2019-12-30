Реально бісить, коли сусідка скандалить з чоловіком на сходовому майданчику, а ти вийшов покурити, початок скандалу пропустив і за кого вболівати, не знаєш

...І скочив Іван-Царевич на коня, крикнув по-молодецьки, але тут же підбігли до нього якісь люди і скинули на землю. Правильно - куди ж без квитка на карусель прешься?

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- Як тебе взагалі земля носить?

- Як прикрасу!

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Цікавий факт: кіт Матроскін радив дяді Федору їсти бутерброд з ковбасою вниз не щоб смачніше було, а щоб ковбаса впала і кіт її з'їв.

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По бульбашкам на воді легко визначити, який з ватерполістів старається найбільше.

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Фахівці побоюються, що після проходження Володимиром Жириновським обряду вигнання бісів політика більше нікому буде стримувати.

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Такий рідкісний козел, а в Червоній книзі не значиться.

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- Я прочитав в газеті, що помер ваш тесть. Прийміть мої співчуття.

- Так, так, спасибі.

- Уявляю, який це удар для вашої дружини. Як вона?

- Статки збільшилися мільйонів на 20-25. Тесть все залишив їй.

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– Дівчата, коли мрієте про принца на білому коні, ви розумієте, що вам доведеться годувати не тільки принца, але і його коня?

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З мемуарів Діда Мороза:

"... Знову! Ну, баби! Дістали! Я, звичайно, чарівник, але не сутенер же! Коли вже вони припинять мужиків замовляти?..".

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Вона була настільки гарна, що навіть на калькуляторі рахувала з помилками

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Загадка природи - чому лисий мужик змушений голитися?

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– Послухайте, ви говорите, що це чиста бавовна, а на бірці написано: "синтетика".

– Мадам, це ж ми моль обманюємо!

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Екскурсовод:

- А зараз ми проїжджаємо повз найвідоміший бордель Лас-Вегаса...

- А чому повз?

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